Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP Yüreğir gençlik Kolları Başkan'ı Eren Yıldırım 14 Mayıs'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşanan olayların ardından tutuklandı. Hakkı'nda hazırlanan iddianamede hakaretten 1 yıl kamu görevlisinin görevi yaptırmama iddiasıyla da 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"TERÖRÜN KARŞISINDA YER ALDIM"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre 17 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Eren Yıldırım Habertürk'e konuştu. Cumhurbaşkanı'nın Van'da Vefa Destek Grubu'ndan iki kişinin şehit olduğu olayı hatırlatarak, "PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır" sözleri için, "Her zaman terörün karşısında yer aldım. Sayın Cumhurbaşkanı'n bu sözleri sonrasında üzüldüm canımı acıttı. Bizi Van'daki o saldırıyla bir tutması gerçekten canımızı yaktı. Bu sözler 17 günlük tutuklamadan daha zor geldi" dedi.

"BİR SANİYE BİLE KEŞKE DEMEDİM"

Olayın en başından bu yana haklı olduğunu bildiğin bu nedenle korkmadığını belirten Eren Yıldırım,"17 günlük bir serüven geçirdik cezaevinde kaldık ama bir saniye bile keşke demedim" ifadelerini kullandı. Tahliyeden kısa süre sonra CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu Eren Yıldırım'ı aradı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yıldırım, CHP liderinin "Her CHP'li her zaman Hakkı'n ve haklının yanındadır" dediğini aktardı.