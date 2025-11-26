Tahran hayalet şehre dönebilir

Kuraklık, susuzluk riski, en önemli gündemimiz malum. Dün, uzmanların Ankara ile ilgili çok ciddi uyarılarını gündeme getirmiştim. Fakat bu sorun tüm dünyanın kâbusu. Örneğin İran’ın…

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Tahran’daki su krizine dikkat çekiyor:

"Eylül ayından bu yana Tahran’da bir milimetre bile yağmur yağmadı ve Tahran'ın barajlarındaki su rezervleri %5'e düştü. Tahran'ın ana su kaynağı olan Karaj Barajı neredeyse kurudu. Başkentte 13 milyondan fazla insan yaşıyor.

Kuraklıkla mücadele eden ve su krizinin giderek derinleştiği İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, felaket için tarih verdi. Pezeşkiyan, "Yağmur yağmazsa suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" demişti. Tabi bu durum büyük çaplı göç, ekonomik kaos ve bölgesel istikrarsızlığa yol açabilir."

Prof. Öztürk, İran’ın yağmur yağdırmak için bulut tohumlama operasyonu başlattığını söylüyor.

İran, bulut tohumlamayla kuraklığa çözüm bulmaya çalışsa da bu yöntemin tek başına yeterli olmayacağı aşikar…