Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları Prens George, bugün 5 yaşına girdi. Birleşik Krallık’ın taht varisleri arasında babası Prens William’dan sonra gelen Prens George, Kraliyet kurallarıyla ilk kez yüzleşeceği yaşa ulaştı.
Tüm dünyanın gözü Kraliyet Ailesi’nde. Yaptıkları, giydikleri, aksesuarları, saçlarının rengi ve daha nice unsur, tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor.
Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor.
Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da Kraliyet’in bazı kurallarına tabi tutuluyor.
Fakat Kraliyet hayatı ve kuralları, Prens George’u halihazırda normal yaşıtlarından daha farklı bir konuma sokuyor.
Kate Middleton ve Prens William’ın çocukları Prens George’u olabildiğinde normal yetiştirmeye çalıştığı biliniyor.
Örneğin kurallara göre, Kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak.
Bu yüzden Prens George’u doğduğu günden bu yana şortlarla görüyoruz.
Kaynaklara göre, Kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.
Prens George’u etkileyecek Kraliyet kurallarından bir diğeri de, sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Yani Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.
Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık’ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddedilir.
Hatta bu yılın başlayında Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, milyonlarca sterlin değerindeki düğün hediyelerini reddetmek zorunda kalmışlardı.
Bugüne dek Prens George anne ve babası Prens William ile ailece seyahatler ediyorlardı.
Fakat bu durum da Prens George’un yaşı büyüdükçe değişmek zorunda kalacak ve babasından ayrı seyahat edecek.
Eski geleneklere göre aynı uçak seyahatlerinde birden fazla taht varisi seyahat etmiyor.
Prens William tahtın ikinci varisi ve oğlu Prens George ise üçüncü varis.
İlk varisin 69 yaşındaki Prens Charles olduğu düşünülürse, Prens William ve oğlu Prens George normal şartlarda çok uzun süre tahtta kalacaklar gibi görünüyor.
Peki Prens George ne zamana kadar babası ile beraber yolculuk edebilecek? Bu yaş aslına bakılırsa normal bir çocuk için oldukça küçük.
Prens George 12 yaşına kadar babası Prens William ile beraber seyahat edebilir, sonrasında ya tek başına olacak ya da annesi Kate Middleton kendisine eşlik edebilir.
Akıllı telefon çağında büyüse de Prens George, selfie çılgınlığına katılamayacak.
Kraliyet, selfie çekmek konusunda katı kurallara sahip.
Kraliyet Ailesi’nin bir başka katı olduğu kural ise kesinlikle topluluk içinde imza atmamak.
Bu kuralın amacı ise kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek.
Bu kuralı 2010 yılında bir kez Prens Charles çiğnedi. Cornwall sel baskınları kurbanlarını ziyaret sırasında mağdurlar arasındaki bir gencin imza isteğini Prens Charles kırmadı. Korumalarından kağıt isteyen Prens Charles tam anlamıyla herkesi şaşırttı.
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