Din adamlarından Ferhat Göçer'e kötü haber

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"Doktora ve sağlık personeline yönelik şiddet bir toplumsal hastalıktır. Kendi adıma bir hekim olarak ‘Şiddete Hayır’ misyonunu üstlendim. Her platformda da bu konuyla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratma hususunda çalışacağım. Hekimlik hayatımda ben de çok tatsız durumlarla karşı karşıya geldim. Ben ve hekim arkadaşlarım bir çok kez uçurumun eşiğine geldik. Geri dönüşü olmayan noktalara yaklaştığımız çok zaman oldu. Ama bu durumda bile hekim olarak tüm benliğinizi ve canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz. Hiçbir şey hastanın yaşamından önemli değildir bir hekim için."