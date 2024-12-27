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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş ürünler listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesinde neler var?

        Taklit ve tağşiş ürünler listesi: Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesinde neler var?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi. En son Anzer Balı'nın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi. Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreğinde ise sakatat ve tek tırnaklı et çıkması dikkat çekti. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:26
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        Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor. İşte taklit ve tağşiş ürünler listesi

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;

        Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

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        SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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