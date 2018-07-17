Taksicinin Müslüm Gürses'e benzerliği müşterisini artırıyor

Antalya'da taksi şoförü Baki Çiçek'in (55) 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliği şaşırtıyor. Durağı arayan müşterilerin 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' dediğini anlatan Çiçek, bazı müşterilerin de taksiye binince şaşırıp, dua etmeye başladığını söyledi. Taksi şoförleri ise Çiçek sayesinde durağın müşteri potansiyelinin yarı yarıya arttığını belirtti.
DHA'nın haberine göre, Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses ile 1996'da İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanında yolları kesişen ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek, sanatçının anılarını yaşatmaya çalışıyor. Antalya'da kendisine ait taksiyle şoförlük yaparak, geçimini sağlayan Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de üzerinden çıkarmıyor. Gürses'in de siyah beyaz giyindiğini anlatan Çiçek, "Yaz- kış böyle giyinirim. Müslüm Baba da öyle giyinirdi. Ona benzediğim için gurur duyuyorum" dedi.
TAKSİ DURAĞININ NEŞESİ
5 ay önce kafasını dinlemek ve daha sakin hayat yaşamak için İstanbul'dan Antalya'ya yerleştiğini anlatan Baki Çiçek, günlük 500 TL kazanarak, çalıştığı taksi durağının da eğlence kaynağı oldu. En çok sevdiği içeceğin çay olduğunu belirten Çiçek, Müslüm Gürses'ten ne gördüyse kendi yaşamına yansıttığını söyledi. Durakta sık sık Müslüm Gürses'in şarkılarını söyleyen Çiçek'in özel müşterileri de var. Durağa telefon açıp, özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenlerin yanı sıra durağa kadar gelip, Çiçek ile özçekim yapan kişiler de oluyor.
Taksicilik yapan Kerim Demiray, Baki Çiçek ile aynı durakta çalıştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gelen, giden fotoğraf çektiriyor. Duraktaki müşteri potansiyelimiz arttı. Özellikle 'Müslüm Baba'yı istiyoruz' diyenler oluyor. Bizim karizmamızı çizdi" diye konuştu.
Taksi şoförlerinden Osman Özkaya ise "Durağımızın müşterisi arttı. Karakter olarak da Müslüm Gürses'e benzetiyoruz" dedi. Durağın yanında hizmet veren çilingir Durmuş Erbaş da yakınlarına Baki Çiçek'ten sürekli bahsettiğini söyledi.
MÜŞTERİLERDEN İLGİNÇ TEPKİLER
Duraktan taksi çağıran müşterilerin araca binince şaşırdığını ve dua etmeye başladığını anlatan Baki Çiçek, "Müşteri taksime biniyor, beni birden direksiyonda görünce afallıyor. 'Allah Allah' diyor, dua ediyorlar. 'Ne oldu kardeşim?' diyorum. 'Ağabey sen Müslüm Baba değil misin?' diyorlar. Şaşırıyor insanlar. İnanmıyorlar Müslüm Gürses'in öldüğüne. Müşterilerim arayıp, 'Baba bizi şuradan alır mısın?' diyor. Böyle davranmaları çok hoşuma gidiyor" dedi.
'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM ONUN YERİNE'
Müslüm Gürses ile zamanında çay reklamında oynadığını ve daha sonra birkaç kez kendisine film teklifi geldiğini kaydeden Baki Çiçek, teklifleri düşük ücretler sunulması nedeniyle reddettiğini söyledi. Gürses'e benzerliğinden para kazanmaya çalışmadığını; ancak bir projede yer verilecekse ücretlerin 'komik' olmaması gerektiğini aktaran Çiçek, "Dizi, film, reklam tekliflerine açığım; ama öyle ucuza yok. Gittiğimde aldığım paraya değmesi lazım" diye konuştu. Müslüm Gürses'e benzediği için gurur duyduğunu vurgulayan Çiçek, sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Müslüm Gürses öldüğünde müzikten soğudum. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi.
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