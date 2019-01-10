Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi verilecek öğrencilerde, okul öğrenci disiplin ve ödül kuralı puanı aranmaz. Öğrencinin Türkçe’yi ne kadar düzgün konuşuyor olduğuna, bilimsel projeler ve sosyal etkinliklere katılıp katılmadığına, okul araç ve gereçlerini doğru şekilde kullanıp kullanmadığına bakılır. Bunlar dışında insan ilişkilerinde ne kadar örnek olduğu, görgü kurallarına uyup uymadığı, derslere düzenli girip girmediği de onu belgesi verilirken dikkat edilen esaslardır. Okul düzeni dışında öğretmenler kurulu tarafından da onur belgesi alabilmek için gerekli olan davranışlar belirlenir. Dönem sonunda gerekli değerlendirmeler yapılır ve başarılı görülen öğrencilere ödül belgeleri verilir. Onur belgeleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere verilir.

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