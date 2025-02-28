BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ertelendi mi? MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. Ön değerlendirme uygulamalarına katılan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonuçları için geri sayıma geçti. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına yerleşmeyi bekleyen öğrenciler ve velileri, ''BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için 28 Şubat işaret edilmişti. Ancak sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Peki; 2025 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte MEB ön değerlendirme sonuç sorgulama ekranı.
BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme uygulamalarına katılan binlerce öğrenci ve velisinin gözü kulağı BİLSEM sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek olan duyuruya çevrilmiş durumda. Sonuçların 28 Şubat'ta açıklanması beklenirken takvimde değişikliğe gidildi. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, MEB BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.
İlgili kılavuza göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.
TAKVİM DEĞİŞTİ
BİLSEM’in mevcut takvimi de böylece değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.
Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.