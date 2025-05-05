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        Haberler Gündem Güncel Talas ile Geumsan "kardeş şehir" oldu | Son dakika haberleri

        Talas Belediyesi ile Geumsan şehri arasında "kardeş şehir" protokolü

        Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri "kardeş şehir" oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:19
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        Talas ile Geumsan "kardeş şehir" oldu
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        Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza attı.

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