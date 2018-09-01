Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Talat Bulut, sete geri döndü. Yeni sezon çekimleri birkaç kez ertelenen ‘Yasak Elma’ dizisinin üçüncü set gününde Bulut da vardı.



Cihangir’de dizideki partneri Eda Ece ile olan sahneleri çekilen oyuncu, set arasında rolüne çalışırken görüntülendi. Ece ise Talat Bulut ile karşılıklı sahneler dışında yan yana gelmedi.

Set aralarında ortalıklarda görünmeyen Bulut’u soran gazetecilere, “Hiç bilgim yok. İlgimi çekmiyor” diye yanıt verdi. Adı taciz haberlerine karışan oyuncu ise gazetecilerin röportaj talebini menajeri aracılığıyla reddetti.

Eda Ece, Talat Bulut ile Özge Ş. arasındaki davada kostüm asistanına destek olmuş, “Erkek düşmanı olarak konuşmuyoruz. Bir kadın olarak empati yapabiliyorum. Bir kadının ‘Benim başıma böyle bir şey geldi’ diyebilmesi kolay değil. Cesaret gösterdiği için biz ‘Yasak Elma’ kadınları olarak destek verdik. Biz medenice çalışmaya devam edeceğiz. Benim ilk günkü düşüncem aynı” demişti.

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