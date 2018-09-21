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Savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemeye gittiler. Mahkeme savcının aldığı kararın kesin doğru olduğu kararını verdi. Evet dünya çok küçük dün bir gazeteci tarafından Özge Ş. ile ilgili bir dosya ele geçirdiği üzerine bir yazı yazdı.