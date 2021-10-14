Taliban heyeti Moskova'ya gidecek 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan meselesiyle ilgili 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban heyetinin geleceğini duyurdu.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre önümüzdeki hafta Moskova’da düzenlenecek görüşmelere Taliban heyetinin katılacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12 Ekim'de yaptığı açıklamada Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta bildirmişti.