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        Haberler Kültür-Sanat Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Ali Volkan Erdemir’e sunuldu

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Ali Volkan Erdemir’e sunuldu

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Kenzaburo Oe'nin Suda Ölüm romanını Japoncadan Türkçeye çeviren Ali Volkan Erdemir'e takdim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:37
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        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Ali Volkan Erdemir'e sunuldu
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2024 yılı sahibi Ali Volkan Erdemir oldu.

        Ali Volkan Erdemir, Kenzaburo Oe’nin Can Yayınları’ndan çıkan Suda Ölüm romanını Japoncadan Türkçeye çevirisiyle, 2024 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

        Erdemir’e ödülü 19 Şubat Salı akşamı Salon İKSV’de düzenlenen bir törende İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimlerin de katıldığı törende, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da bir konuşma yaptı.

        İKSV, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlattığı bu ödülle, Türkiye’deki nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemeyi amaçlıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

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        İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
        İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı

        İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: “Talât Sait Halman anısına, kendisinin de büyük emek verdiği çeviri alanında vermeye başladığımız bu ödülün onuncu yılını kutluyoruz.”

        İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada “Bugün, bizim için özel bir törende bir aradayız. Sizlerle birlikte, Talât Sait Halman anısına, kendisinin de büyük emek verdiği çeviri alanında vermeye başladığımız bu ödülün onuncu yılını kutluyoruz. İlk günden bu yana sayın Doğan Hızlan başkanlığında, hayranlık uyandıran bir titizlikle çalışmalarını sürdüren seçici kurulumuz, bu on yıl zarfında ödül için başvuran 320 kitabı itinayla değerlendirdi ve toplamda 14 kitabı ödüllendirdi. Bu ödüllerden biri jüri özel ödülü, ikisi ise Ahmet Cemal En İyi İlk Çeviri Ödülü olarak takdim edildi. Seçici kurul üyelerimize özenli çalışmaları için bir kez daha içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ödülün ilk iki yılında seçici kurulumuzda yer alan, 2017 yılında kaybettiğimiz değerli yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’i de saygıyla anıyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için siz değerli konuklarımıza, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne başvuran tüm çevirmenlere ve hazırladıkları özenli raporlarla seçim sürecine önemli katkılarda bulunan akademisyenlere de İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına teşekkür ediyor, ödülü kazanan Sayın Ali Volkan Erdemir’i yürekten kutluyorum” dedi.

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        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan
        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan: “Ali Volkan Erdemir, teknik ve estetik açıdan övgüyü hak eden bir metne imza atmış, Kenzaburo Oe’nin kitabını Türkçeye büyük bir başarıyla çevirmiştir.”

        Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan, Ali Volkan Erdemir’e verilen ödülün gerekçesini; “Ali Volkan Erdemir, çağdaş Japon edebiyatının en önemli yazarlarından, 1994 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Kenzaburo Oe’nin 2009 tarihli deneysel romanı Suda Ölüm’ü Türkçeye aktarırken, yıllardır sabır ve ustalıkla sürdürdüğü Japoncadan Türkçeye çeviri pratiğinden damıtılmış, nitelikli bir metne imza atmıştır. Tokyo’da ve Shikoku Adası’nın ormanlarında geçen bu büyüleyici romanda, Oe, babasının suda ölümünü izleyen Kogito Choko’nun adaya dönüş ve babasının gizemli ölümünü açıklayacağına inandığı belgeleri “kırmızı deri bir bavulda” arayış hikâyesini anlatır. Erdemir, görünürde düz ve basit bir anlatıma sahip olan, ancak ilerledikçe yankılar, üst üste binen konuşmalar, sahne performansları ve telefon konuşmalarıyla örülü bu çok katmanlı metnin sunduğu savaş sonrası Japonya panoramasını Türkçeye büyük bir yetkinlikle çevirmiştir. Bu yaratıcı roman, okura Japonya’nın tarihine ve metnin siyasi ve kültürel bağlamına dair iç görüler sunarken, okurun hem bir romanın yazım sürecine hem de kahramanın hatırlama ve hatırlarken yaratma mücadelesine tanıklık etmesini sağlar. Daha önce Haruki Murakami ve Yukio Mishima’dan yaptığı çevirilerle tanıdığımız Erdemir, teknik ve estetik açıdan övgüyü hak eden bir metne imza atmış, Kenzaburo Oe’nin 2023’te ölümünden önce yazdığı sondan ikinci kitabını Türkçeye büyük bir başarıyla çevirmiştir” olarak paylaştı.

        Bülent Eczacıbaşı, Ali Volkan Erdemir, Doğan Hızlan
        Bülent Eczacıbaşı, Ali Volkan Erdemir, Doğan Hızlan

        Çevirmen Ali Volkan Erdemir: “Bugün onu, sadece evrensel insani değerleri savunduğu eserleriyle değil, sahici bir yaşam sürmüş, iyi bir insan örneği olarak da saygıyla anıyoruz.”

        Çevirmen Ali Volkan Erdemir ise; “Sayın Bülent Eczacıbaşı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na, Sayın Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği Talât Sait Halman Çeviri Ödülü seçici kuruluna teşekkür ederim. Editör arkadaşım sevgili Didem Bayındır’la Oe serüvenimizin ilk kitabı Suda Ölüm oldu, bizi bekleyen uzun çeviri yoldaşlığı için heyecanlıyım. Sadece Oe’nin değil, Japon edebiyatının önemli eserlerini uzun yıllardır Türkçeye kazandıran Can Yayınları’na, bir okurları olarak da, müteşekkirim. Kenzaburo Oe, yaşam terbiyesi görmüş her insan gibi kendi varlığından vazgeçip kendini topluma adamış biri. Bugün onu, sadece evrensel insani değerleri savunduğu eserleriyle değil, sahici bir yaşam sürmüş, iyi bir insan örneği olarak da saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

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        #Talât Sait Halman Çeviri Ödülü
        #Ali Volkan Erdemir
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
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