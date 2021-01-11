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HaberlerGündem3. Sayfa18 KİLO! Son dakika: Kuyumcu soygunu anbean kamerda!
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Kameraya yansıdı! Tam 18 kilo altın!

Adana'da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21),polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. İki şüphelinin daha önce de farklı illerde aynı yöntemle çok sayıda hırsızlığa karıştıkları öğrenildi

18 KİLO! Son dakika: Kuyumcu soygunu anbean kamerda!
Kameraya yansıdı! Tam 18 kilo altın!
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DHA

Adana'da, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi´nde akılalmaz bir soygun meydana geldi. Atatürk Caddesi´ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti.

İKİ HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı.

Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21),emniyete götürüldü.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIĞA KARIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcuda, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi.

"SÜREKLİ HAPİSE GİRİYORUZ, İŞİMİZ YOK"

Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin´de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, "Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok" diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

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