Hatırlamak üzere olduğunuz, aslında daha önce de kullandığınız, duyunca da "hah işte o" diyeceğiniz kelime bir türlü aklınıza gelmiyor. Bu durum, hafızanın nasıl çalıştığına dair ipuçları içeriyor aslında.

Bir ismi ya da kelimeyi hatırlamaya çalışırız. Dilimizin ucunda olan kelime sanki beynimizde bir engele takılmıştır. O boşluğu doldurmak için gözlerimizi kısar sanki bir şey arıyormuşçasına boşluğa bakar dururuz. Bu tür unutmaların bilimsel adı letolojikadır.