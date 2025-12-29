Tam Gaz filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Tam Gaz (Baby Driver) filmi, 29 Aralık Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Edgar Wright üstlendiği film, 2017 yılında gösterime girdi. Peki, "Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Tam Gaz filminin konusu ve oyuncuları...
Tam Gaz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal üstleniyor. Peki, "Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Tam Gaz filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort), çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.
TAM GAZ OYUNCULARI KİMLER?
Ansel Elgort Rolü : Baby
Kevin Spacey Rolü : Doc
Lily James Rolü : Debora
Jon Bernthal Rolü : Griff
Eiza Gonzalez Rolü : Darling
Jon Hamm Rolü : Buddy
Jamie Foxx Rolü : Bats
Flea Rolü: Eddie