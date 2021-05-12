Tam kapanma ne zaman bitecek? Sorusu merak ediliyor. Korona virüs vaka sayısının ciddi şekilde yükselmesinin ardından tam kapanma uygulaması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası korona virüsle mücadelede tam kapanma sürecine geçileceğini açıklamıştı. Tam kapanma ne zaman bitecek? 17 günlük yasak ne zaman bitiyor? İşte Tam kapanma bitiş tarihi,,

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.