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Tam kapanma sonrası İstanbul'un hareketliliği ne oldu?

Türkiye, dün itibariyle tam kapanmadan kademeli normalleşme aşamasına geçerken, İstanbul’un hareketliliği bir günde 18 gün öncesine geri döndü. İşte tam kapanma tedbirlerinin kalkmasıyla dün İstanbul’da yaşanan hareketlilik...

Tam kapanma sonrası İstanbul'un hareketliliği ne oldu? Haberler
İstanbul 'kapanma'yı bir günde unuttu!
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Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’da uygulanmaya başlanan ve dün sabah saat 05:00 itibariyle sona eren tam kapanma önlemleri sonrasında kademeli normalleşme aşamasına geçti. Peki tam kapanma döneminin hemen sonrasında kademeli normalleşmenin ilk günü olan dün, toplumsal hareketlilikte nasıl bir değişim gözlendi?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre gelen ilk veriler, tam kapanma önlemleri döneminde yüzde 9’a kadar düşen İstanbul’un hareketliliğinin, 17 Mayıs Pazartesi (dün) günü, tekrar yüzde 45’lere çıktığını gösterdi.

Dünya genelinde İstanbul dahil büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’ndeki (Mobility Index) İstanbul’un güncel verilerine göz attık.

İSTANBUL, BİR GÜNDE 18 GÜN ÖNCESİNE DÖNDÜ

Tam kapanma döneminde dünya genelinde incelemeye tabi tutulan 36 şehir arasında hareketliliğin en az olduğu şehir olan İstanbul, dün itibariyle 20. sırada yer aldı. İstanbul endekste tam kapanmanın bir gün öncesinde de yine 36 şehir arasında 20. sırada yer alıyordu.

Son bir yılda İstanbul'un hareketliliği

28 Nisan’da yüzde 46 olan ve 9 Mayıs’ta yüzde 9’a kadar gerileyen İstanbul’un hareketlilik oranı dün (17 Mayıs) yeniden yüzde 45’e fırladı. 17 Mayıs’ta yüzde 16’lık oran ile San Francisco hareketliliğin en az olduğu şehir olurken, San Francisco’yu yüzde 21 ile Amsterdam ve Seattle, yüzde 25 ile Sao Paulo ve Washington DC, yüzde 26 ile Toronto, yüzde 28 ile de Los Angeles izledi.

CityMapper’ın Hareketlilik Endeksi’ne göre Manchester yüzde 88 ile hareketliliğin en yüksek olduğu şehir olarak kayıtlara geçerken, Manchester’ı yüzde 75 ile St. Petersburg, yüzde 71 ile Birmingham, yüzde 63 ile Lyon, yüzde 62 ile Moskova ve yüzde 61 ile Madrid takip etti.

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