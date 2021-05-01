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HaberlerTeknolojiİSTANBUL 1 NUMARA! Tam kapanma, İstanbul'un hareketliliğini nasıl etkiledi?
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Tam kapanma, İstanbul'un hareketliliğini nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’da uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri, İstanbul'un toplumsal hareketliliğine nasıl yansıdı? İşte gelen ilk rakamlara göre dün İstanbul'un kapanma oranı...

İSTANBUL 1 NUMARA! Tam kapanma, İstanbul'un hareketliliğini nasıl etkiledi?

Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’da uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri, toplumsal hareketliliğe de damga vurdu.

Kapanma önlemlerinin ilk günü olan 30 Nisan Cuma gününe ilişkin olarak gelen ilk veriler, İstanbul özelinde hareketliliğin nasıl değiştiğini de gözler önüne serdi. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre İstanbul’un hareketliliği dün, kısmi ve tam kapanma önlemleri öncesine oranla yüzde 75 azaldı.

Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nde (Mobility Index) İstanbul, dün hareketliliğin en düşük olduğu şehir olarak kayıtlara geçti.

Son bir yılda İstanbul'un hareketliliği

Hareketlilik Endeksi’nin son verileri incelendiğinde 29 Nisan Perşembe günü yüzde 40 olan İstanbul’un hareketlilik oranı, 30 Nisan Cuma günü yüzde 14’e kadar düştü. İstanbul için tespit edilen bu yüzde 14’lük hareketlilik oranı, 30 Ocak 2021 tarihinden (o tarihte yüzde 13 idi) sonra en düşük oran oldu.

Bu oran kısmi kapanma önlemlerinin uygulandığı 16 Nisan Cuma günü yüzde 33, kısmi önlemler öncesine denk gelen 9 Nisan Cuma günü yüzde 53, 2 Nisan Cuma günü ise yüzde 57 düzeyindeydi. Diğer bir ifadeyle, bu verilere göre dün itibariyle İstanbul’un hareketliliği kısmi ve tam kapanma önlemleri öncesine göre yüzde 75 oranında azalmış görünüyor.

İSTANBUL BİR GÜNDE 20. SIRADAN 1. SIRAYA YÜKSELDİ

Yüzde 14’lük hareketlilik oranı ile İstanbul, 36 büyükşehir arasında hareketliliği en düşük olan şehir oldu. Bir önceki gün İstanbul, Hareketlilik Endeksi’nde yüzde 40’lık oranla 36 şehir arasında 20. sırada yer alıyordu.

ABD’nin San Francisco şehri, İstanbul ile birlikte aynı hareketlilik oranını (yüzde 14) sahip olduğu 30 Nisan’da, bu iki şehri yüzde 16 ile Seattle, yüzde 18 ile Amsterdam, yüzde 21 ile Toronto izledi.

Verilere göre hareketlilik oranı en yüksek olan 3 şehir ise sırasıyla şöyle oldu:

Singapur (yüzde 94),St. Petersburg (yüzde 72),Manchester (yüzde 68).

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