Trileçenin, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika, Karayipler tatlısı olduğunu söylenir. İspanyolca Tres ve Leches yani ‘üç’ ve ‘süt’ anlamına gelen 3 sütlü tatlı da deniliyor. Sünger gibi keki, sütlü şerbetiyle son zamanlarda çok ün yapmış harika bir sütlü tatlı Trileçe. Üzerine kramel sosla hazırladığımız bu lezzete kimse hayır diyemeyecek.

Tam Ölçülü Trileçe Malzemeler:

Keki İçin :

5 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki Islatmak İçin :

1 litre süt

1 paket süt kreması

1 su bardağı toz şeker

Üzeri İçin :

2 paket meyveli sos

Tam Ölçülü Trileçe Yapılışı:

Pişirme tenceresine süt, krema ve şekeri alalım.

Şekeri eriyene kadar karıştırarak ısıtın.

Süt karışımımız ve kekimizin ılık olması gerektiğinden böyle yapın.

Kekimizi hazırlamaya başlayalım.

Yumurtaların aklarını ile sarısını ayıralım.

Beyaz kısmını mikser ile yoğurt gibi olana dek çırpalım.

Yumurta sarısı ve şekeri de 4-5 dakika mikserle krema kıvamı olana kadar çırpalım

Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekledikten sonra tahta kaşıkla alttan üste doğru yavaşça karıştıralım.

Yoğun bir hamur elde edelim.

Fırında pişireceğimiz kaba her tarafına eşit yayılacak şekilde döşeyelim.

Hamur ince olursa endişelenmeyin.

Kekini pişince kabaracaktır.

Önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 15-20 dk üzeri hafif kızarana dek pişirelim.

Piştikten sonra kekimizi ılınması için bir kenara alın.

Daha sonra hafif ılık süt karışımını dökün.

Buzdolabında biraz dinlendirin.

Tatlımızın üzerine hazır paket meyveli sos kullandım.

Daha rahat şekil verebilmek için kıvamını yoğun tuttum.

Meyve sosu da ılındıktan sonra trilecenin üzerine dökün.

Ayırmış olduğumuz 1 yemek kaşığı kremayı da sıkma torbasına alarak üzerine şekil verdim.

Üzerine siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.

Tatlımız hazır.

Afiyetler olsun.

Püf Noktası: