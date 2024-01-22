'Tam Yerinden' sergisine yakın plan bakış Pera Müzesi, İstanbul'un temsil tarihini panoramik resim ve fotoğraflar üzerinden yeni perspektiflerle değerlendirme fırsatı sunan Tam Yerinden sergisi kapsamında 23 Ocak'ta rehberli bir sergi turu, 24 Ocak'ta ise serginin arka planını konu alan bir panel düzenliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman’ın üstlendiği; panoramik resim ve fotoğraflar üzerinden, İstanbul’un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlayan Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi kapsamında iki etkinlik düzenliyor.

19. Mehmet Kentel’in anlatımıyla 23 Ocak Salı günü 19.00’da gerçekleşecek Tam Yerinden Sergi Turu’nda katılımcılar, Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların eserlerinden nitelikli bir seçkiyi izleme fırsatı bulacak.

Sergi kapsamında ayrıca 24 Ocak Çarşamba günü 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda küratörlerin katılımıyla bir panel düzenlenecek. “Tam Yerinden: İstanbul’a Dair Küratöryel Bir Tarih” başlıklı etkinlikte, serginin arka planına ilişkin bilgilerin yanı sıra araştırma süreci, malzeme seçimi, tarihsel materyale yaklaşım gibi başlıklar etrafında İstanbul panoramalarına dair bir sergi yapmanın heyecanları ve zorlukları masaya yatırılacak.

Rehberli sergi turu Pera Müzesi Dostları için ücretsizdir. Tura katılmak isteyenler Biletix’ten bilet alabilir ya da resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresinden rezervasyon yaptırabilir. Kontenjan sınırlı.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek panel ücretsiz...