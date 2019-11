Tamamlayıcı sağlıkta yüzde 25 indirim

Allianz Türkiye, tamamlayıcı sağlık sigortası indirim kampanyası başlattı. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında herhangi bir sigorta şirketinde mevcut aktif sağlık poliçesi olmayan ve Allianz’dan yeni bir tamamlayıcı sağlık sigortası alacak olan müşteriler, ilk yıl primine özel olarak ve yatarak tedavilerde geçerli yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Türkiye’de sağlık sigortası denildiğinde ilk akla gelen sigorta şirketi olarak müşterilerimize her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüzde böyle bir fırsat sunuyoruz” diye konuştu.

ANADOLU'NUN İLGİSİ ARTTI

Allianz Türkiye’nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 30’unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirten Okan Özdemir, “Bireysel müşterilerimize TSS satışlarımız artmış durumda. Bu artışın önemli bir bölümü İstanbul dışından geliyor. Geçen sene yeni işlerimizin sadece 3’te 1’i İstanbul dışından geliyorken bugün bu oran yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu’daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı” ifadelerini kullandı. Özdemir, “Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasına ilk adım olmakla beraber sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden müşterilerimiz için ideal bir ürün. Özellikle yüksek standartlarda sağlık hizmeti alırken, ilave ücret ödemek istemeyenler, bütçelerine de uygun olan bu ürüne ilgi gösteriyor” dedi.

ANLAŞMALI OLMASA BİLE KAPSIYOR

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Tamamlayıcı sağlık sigortası, Allianz Türkiye olarak güçlü olduğumuz ve pazarda önemli yeri olan ürünlerimizden. Temel teminat olan yatarak tedaviye ek olarak suni uzuv, tıbbi malzeme ve evde bakımı kapsadığı gibi, müşterilerimiz isteğe bağlı olarak ayakta tedavi ve doğum teminatını eklettirebiliyor. Allianz’ın bu alandaki en büyük farkı anlaşmalı kurum ağı dışında olsa bile, SGK ile anlaşması olan bir kurumda gerçekleşen yatarak tedavi harcamalarını da poliçe limitleri dahilinde kapsıyor olması.

Yaptığımız özel anlaşmalar sayesinde, SGK ile belirli branşlarda anlaşması olan bazı büyük hastanelerde de müşterilerimize bu branşlarda hizmet alma imkanı sunuyoruz. Ayrıca; doğum paketi olan sigortalılarımız, ayakta tedavi paketindeki 10 muayeneye ek olarak rutin gebelik işlemleri için 10 muayene hakkına daha sahip oluyorlar.”

Tamamlayıcı sağlık sigortasına son yıllarda ilginin arttığına dikkat çeken Özdemir, “Ömür uzuyor, ilerleyen yaşla birlikte sağlık harcamaları da artıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi daha da büyüyecek. Uygun bütçe ile sağlık hizmeti almaya olanak tanıyan bu ürünün yıldızı parlamaya devam edecek” diye konuştu.