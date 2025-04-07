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        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Tanju Özcan'ın sözlerine tepki

        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir, bundan sonra da etmeyecektir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:46
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        Tanju Özcan'ın sözlerine tepki
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        Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Ermeni toplumunun, Türkiye'nin köklü ve ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

        Bu kadim halkın, tarih boyunca bu topraklara kültürel, ekonomik ve toplumsal açıdan önemli katkılarda bulunduğunu ve bugün de aynı kararlılıkla varlığını sürdürdüğünü kaydeden Maşalyan, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil, ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir, bundan sonra da etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan (Fotoğraf: AA)

        Maşalyan, nefret dilinin meşrulaştırılmasına, toplumsal huzuru tehdit eden ayrımcı ifadelerin görmezden gelinmesine asla müsamaha gösterilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu vesileyle yetkilileri ve kamuoyunu daha sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyor, Ermeni toplumunu, herhangi bir ulusu veya ırkı hedef alan her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Toplumların bir arada yaşamasının temeli, eşitlik, saygı ve ortak değerlerde buluşmaktır. Bu ilkeleri zedeleyen her yaklaşım, sadece azınlıkları değil tüm toplumu yaralar." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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