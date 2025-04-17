Tanktan sızan gaz parladı: 8 yaralı

Çağlar İnal’a ait otomobilde bulunan LPG tankının tamiratı sırasında bilinmeyen nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Bir süre fark edilmediği iddia edilen ve etrafa yayılan LPG gazı henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle parladı.