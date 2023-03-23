Çin ordusu tarafından yapılan açıklama, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiği iddia edildi.

Yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Millius'un izinsiz bir şekilde Çin karasularına girdiği öne sürüldü.

Çin Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirterek," Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek." dedi.

ABD İDDİALARI REDDETTİ

ABD Donanması ise iddiaları reddetti. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, rutin operasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD Donanması açıklamasında, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.

Reuters'ın haberinde ABD ve Çin arasındaki gerilimin son günlerde yükseldiği belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.