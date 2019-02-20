Eskiden İspanyollar içkilerinin içine toz, sinek girmesin diye bardakların üzerine tabak koyarlarmış. Daha sonra bu tabakları içkiye yakışan mezelerle doldurmaya başlamışlar. Peki, tapas nasıl yapılır? İşte detaylar...

“Tapa” kelime anlamı olarak “kapak” demektir. Eski zamanlarda insanlar peynir veya jambon tabaklarını içkilerinin üzerine koyarlardı. Bunun ana sebeplerinden biri içkiyi sineklerden korumak, ikincisi, şarabın ağır kokusunu gizlemek içindi. Aslında tapas’ın içki şartı buradan gelmektedir.

İspanyollar, tapas’ı genellikle geç iş çıkışı saatlerinde yemek olayını geçiştirmek için ve arkadaşlarla geçen kaliteli zamanlara eşlik etmesi için tercih ederler. Bu durumu o kadar ciddiye alırlar ki “Yemeğe gidiyorum” değil de “tapas’a gidiyorum” demeyi tercih ederler. Tapas eskiden ücretsiz olsa da günümüzde ücretsiz tapas yok denecek kadar azdır. Yalnızca teklifsiz önünüze koyuluyorsa bilin ki o tapa ücretsizdir. San Sebastian, Granada, Sevilla ve Leon şehirleri tapas’ta oldukça ünlü şehirlerdir. Ortalama bir tapa’nın fiyatı ise 3,50 euro’dur. Tapas tarifini sizler için derledik.

ANÇUEZLİ TAPAS TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim kızarmış ekmek

4 adet ançuez

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı kapari

2 kurutulmuş domates (küp doğranmış)

1 taze soğan (ince kıyılmış)

Birkaç dal maydanoz (ince kıyılmış)

2 tatlı kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1 yemek kaşığı diyet mayonez

Yapılışı:

Kurutulmuş domates, kapari, soğan ve maydanozu derin bir kapta karıştırın. Kızarmış ekmeklerin üzerine diyet mayonez sürün. Hazırladığınız karışımı ekmeğin üzerine yayın. Üzerine bir parça ançuez ekleyin ve limon suyu gezdirdikten sonra çam fıstığı serpin. Servis yapın.

ZEYTİNLİ TAPAS TARİFİ

Malzemeleri:

200 gram kıyılmış siyah zeytin

3 diş kıyılmış sarmısak

4 çorba kaşığı kıyılmış

maydanoz

1 tatlı kaşığı kıyılmış kişniş

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı sirke

1 çay kaşığı pulbiber

Servis için:

Kızarmış ekmek dilimleri

Yapılışı:

Zeytin, sarmısak, maydanoz, kişniş, zeytinyağı, sirke ve pulbiberi iyice karıştırın. Karışımı ekme dilimlerinin üzerine sürüp servis yap

PARMESANLI DOMATES TAPAS TARİFİ

Yapımı:

1- Fırını 180 derece ayarlayın

2- Yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimdeğiniz domatesleri fırın tepsisine yağlı kağıdın üzerine yerleştirin

3- Rendelenmiş parmesanı, kekik, tuz ve karabiberi domateslerin üzerine serpiştirin.

4- Biraz da zeytinyağ ekleyip fırına verelim

5- Yaklaşık 15dk domatesler kendini çok bırakmadan fırından alın ve tapas servise hazır.