Tarantula yumurtasından yüzlerce yavru çıktı

Pek çok canlı türü gibi örümcekler de türlerinin devamlılığı için üremek zorunda. Ancak özellikle tarantulalarda bu durum şaşırtıcı manzaralara sebep olabiliyor. YouTube'da yayınlanan bir videoda dişi bir tarantulanın yüzlerce yavru doğurduğu anlar saniye saniye görüntülendi