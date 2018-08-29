Pek çok canlı türü gibi örümcekler de türlerinin devamlılığı için üremek zorunda. Ancak özellikle tarantulalarda bu durum şaşırtıcı manzaralara sebep olabiliyor. YouTube'da yayınlanan bir videoda dişi bir tarantulanın yüzlerce yavru doğurduğu anlar saniye saniye görüntülendi
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Brezilya'da yaşayan kırmızı-beyaz tarantula yumurtasının yer aldığı bir YouTube videosu ürkütürken büyülüyor.
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Biyolog Marita Lorbiecke'nin açtığı yumurtanın içinde, sayısı 1000'i bulan yavru tarantula görüyoruz.
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28 gün boyunca yumurtasının başında olan anne tarantula, ne kadar yavrularının çalınmasını engellemeye çalışsa da başarılı olamıyor.
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Biyolog Marita Lorbiecke, bir cımbızla yumurtayı anne taratuladan çekip alıyor.
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Daha sonra yumurta kesesini farklı bir ortama taşıyor.
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Anne tarantuladan ayrı bir ortama alınan yumurta kesesi, içerisinde yüzlerce yavru olsa da oldukça hafif gözüküyor.
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Biyolog, küçük bir bıçak yardımıyla yumurta kesesini yırtıyor.
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Dev yumurtadan bine yakın yavru çıkıyor.
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İşte o anlar...
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Birbirinden zehirli ve insan yaşamı için tehlike arz eden canlıların yaşadığı Avustralya Sürüngen Parkı'nda, yüzlerce örümceğin yumurtadan çıktığı ilk anlar kameralara yansıdı.
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Oldukça masum görünen fakat içerisinde adeta zehir saçan örümceklerin bulunduğu beyaz yumurta kesesi, cımbız benzeri bir nesne ile açıldı.
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Yumurtanın içerisinden de yüzlerce örümcek çıktı.
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Sürüngen parkı yetkilisi Kane Christensen, ise pek çok kişinin bu görüntüleri korkutucu bulabileceğini ancak bol miktarda örümceğe sahip olmalarının kendileri için önemli olduğunu belirtti.
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Çünkü park, Avustralya'da böceklerden panzehir üretilen tek yer ve her ne kadar zehirli olsalar da panzehir üretmek için örümceklere ihtiyaç var!
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Yumurtadan çıkan ve Atracinae adı verilen bu örümcek türü yalnızca Avustralya'da yaşıyor.
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Eğer bir gün Atracinae tarafından ısırılırsanız nefes almada zorlanma, kaslarda seğirme, uyuşma, yönelim bozukluğu ve baygınlık geçirebilirsiniz.
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