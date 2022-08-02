Açık Lise sınavları için geri sayım devam ediyor. Başarı puanını öğrenmek isteyen binlerce kişi 20 Temmuz tarihinde başlayan ve 29 Temmuz itibarıyla tamamlanan AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçlarını bekliyor. Peki, MEB tarafından AÖL sonuçları tarihi yayımlandı mı, tarih belirlendi mi? İşte MEB 3. dönem Açık Lise sınavları sonuç tarihi...