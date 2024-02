Tarih, kültür ve bisiklet bir arada!

Antalya’nın yeşil doğası ve mavi denizini bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dostu etaplarıyla yarışa hazırlanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Tour of Antalya, bisikletçilere spordan fazlasını sunuyor.Antalya’nın yeşil doğası ve mavi denizini bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dostu etaplarıyla yarışa hazırlanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Tour of Antalya, bisikletçilere spordan fazlasını sunuyor.Zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti olan Antalya, birbirinden güzel etaplarda dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour of Antalya powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile TOUR OF HEAVEN olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Uluslararası Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı “Tour of Antalya powered by AKRA”, 8-11 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya’da beşinci kez düzenlenecek. 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak Tour of Antalya’da dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak.

Antalya’nın eşsiz doğasıyla birleştiren 4 farklı yarış etabı, bisikletçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her virajda farklı bir manzara ile karşılaşan bisikletçiler, Antalya'nın ötesinde anlar yaşayarak eşsiz coğrafyayı adeta pedallarının altında hissedecekler. 1. Etap - 1. Etap – Side - Antalya 137,7 km (8 Şubat, Perşembe) Tour of Antalya’nın ilk etabında, 8 Şubat Perşembe günü Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Side’den merkeze doğru 137,7 kilometre pedal basılacak. Tour of TOA 2024’ün ilk etap güzergahında Antalya’nın en büyük ilçesi Manavgat da yer alıyor. Eşsiz manzaralar eşliğinde geçecek yarışa, iniş ve çıkışlarla Antalya’nın büyülü doğal güzellikleri eşlik edecek. Side Antik Kenti Bir yarımada üzerinde kurulmuş Side Antik Kenti, Helenistik ve Roma devrine ait görkemli yapılara sahip. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin günümüze kadar ulaşan kalıntıları arasında, şehir kapısı, sütunlu caddeler, surlar, ticaret agorası, devlet agorası, anıtsal çeşme, su yolu, evler, tiyatro, Vespasian Çeşmesi ve anıtsal kapı, zafer takı, Dionysos Tapınağı, piskoposluk sarayı ve bazilikası, güney bazilikası, Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, büyük hamam, liman hamamı, vaftizhane, Philippus Attius Suru ve Side Müzesi olarak kullanılan agora hamamı yer alıyor. Aspendos Dünyaca ünlü tiyatrolardan birine ev sahipliği yapan Aspendos Antik Kenti, Akalar tarafından 10. yüzyılda kuruldu. Gelişimini yakınındaki ırmak ve bereketli topraklara borçlu olan kent, kendi adına ilk madeni para bastıran şehirlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Tüm dünyaya yayılan tiyatrosuyla dikkat çeken Aspendos, Türkiye’nin en iyi korunan antik tiyatrosu sayılıyor. Günümüzde çeşitli konser ve festivallere ev sahipliği yapan Aspendos Tiyatrosu, 12 bin kişilik kapasitesiyle ziyaretçilere benzersiz bir atmosfer sunuyor. Perge Dünyanın en önemli Antik şehirlerinden biri olan Perge, Antalya şehir merkezinin 17 kilometre doğusundaki Aksu sınırları içinde yer alıyor. Mimarisi ve heykeltıraşcılığıyla ünlü kent, kusursuz ızgara şehir planıyla dikkat çekiyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Avrupa'da yolcu ve uçak trafiği konusunda en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 35 milyon yolcu kapasitesine sahip. Düden Şelalesi Antalya’nın en çok ziyaretçi ağırlayan noktalarından biri olan Düden Şelalesi, Antalya’nın sembolü olarak yer alıyor. Halk arasında Karpuzkaldıran adıyla bilinen şelale, Antalya şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. 2. Etap – Demre - Antalya 141,9 km (9 Şubat, Cuma) Tour of Antalya’nın ikinci günü sporcular, Likya medeniyetinin en önemli kentlerinden olan Demre’den start alarak Antalya’ya doğru ilerleyecek. Her sene Noel Baba Kilisesi’nde yapılan etkinlikleriyle ön plana çıkan Demre, turkuaz suyu ve altın kumlarıyla hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir destinasyon olarak yer alıyor. Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında Demre’de yapılan etkinliklere Hristiyan dünyasından çok insan katılıyor. Aziz Nikolaos’ın doğduğu Patara da, tarihi eserleriyle önemli bir cazibe merkezi olarak kabul ediliyor. Antalya’nın masalsı köşesi Demre’den pedal basacak bisikletçiler, tarih ve doğa ile kucaklaşmaya hazırlanıyor.