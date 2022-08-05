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Tarım ihracatında rekor

Tarım grubu, 18 milyar 790 milyon dolarla en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi

Tarım ihracatında rekor
Tarım ihracatında rekor
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AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın yedi ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artarak 144 milyar 416 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde tarım grubu da 18 milyar 790 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-temmuz ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,0 pay aldı.

Ocak-temmuz döneminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 6,3 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 1,3 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 829,8 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2,4 milyar dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatını yaptı.

Yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31,4, meyve sebze mamulleri yüzde 20,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 9,8, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 32,1, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 27,3 artış kaydetti.

IRAK İLK SIRADA

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi. Böylece Irak, tarım ihracatında önde gelen pazar konumunu korudu.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1,3 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 455,1 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 553,2 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

ABD'ye, meyve sebze mamulleri, 198,4 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 108,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 61,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 63,3, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 8,4 artış kaydetti.

Meyve sebze mamulleri sektörünün ABD'ye ihracatı yüzde 48 artarken, kuru meyve ve mamullerinin Almanya'ya ihracatı yüzde 5,8 azaldı.

TİM verilerine göre, ocak-temmuz döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 TEMMUZ
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 15.608.532 18.790.913 20,4 13,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 10.099.568 11.690.330 15,8 8,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 4.784.313 6.285.721 31,4 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 1.637.556 1.613.569 -1,5 1,1
Meyve Sebze Mamulleri 1.087.099 1.314.118 20,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 755.367 829.750 9,8 0,6
Fındık ve Mamulleri 1.167.335 920.872 -21,1 0,6
Zeytin ve Zeytinyağı 159.541 217.093 36,1 0,2
Tütün 409.705 419.025 2,3 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 98.652 90.184 -8,6 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 1.795.365 2.371.985 32,1 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.795.365 2.371.985 32,1 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 3.713.600 4.728.598 27,3 3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 3.713.600 4.728.598 27,3 3,3
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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