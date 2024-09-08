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        Haberler Gündem Güncel Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına uçtu: 21 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına uçtu: 21 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüs, inşaat halindeki sulama kanalına uçtu. Kazada, 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:08
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        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tuzluca köyü yakınlarında tütün toplama işçilerini taşıyan minibüs, dün gece saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 13'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak takla atıp, inşaat halinde olan ve içinde su bulunmayan GAP sulama kanalına uçtu.

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        Kazada minibüsteki Yüksel D., Asya E., Hatice D., Abdulselam D., Turan E., Şevval M., Abdulaziz E., Cihan D., Mahide D., Halime E., Enise D., Semanur D., Dicle E., Canan M., Nefise D., Zeynep E., Nevda H., Selva F., Leyla E., Mahmut E. ve Kenan E. yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #mardin
        #trafik kazası
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