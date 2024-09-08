Tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına uçtu: 21 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüs, inşaat halindeki sulama kanalına uçtu. Kazada, 21 kişi yaralandı.
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tuzluca köyü yakınlarında tütün toplama işçilerini taşıyan minibüs, dün gece saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 13'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak takla atıp, inşaat halinde olan ve içinde su bulunmayan GAP sulama kanalına uçtu.
Kazada minibüsteki Yüksel D., Asya E., Hatice D., Abdulselam D., Turan E., Şevval M., Abdulaziz E., Cihan D., Mahide D., Halime E., Enise D., Semanur D., Dicle E., Canan M., Nefise D., Zeynep E., Nevda H., Selva F., Leyla E., Mahmut E. ve Kenan E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.