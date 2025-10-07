Habertürk
        TARIM KREDİ 7-13 EKİM İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA! Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta neler var?

        Tarım Kredi 7-13 Ekim indirim kataloğu: Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğunda bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Kooperatifi 7-13 Ekim 2025 kataloğu indirim listesi yayınlandı. Salı gününden itibaren Tarım Kredi aktüel ürünlerde siyah çay, un, bonfile çeşitleri, taze kaşar peyniri, süt, ayran, ilikli kemik suyu, zeytinyağı indirimli fiyattan reyonda yer alıyor. Çifte Kavrulmuş Tahin 179,90 TL, Donuk Nar Suyu - 109 TL, Asi Künefe - 49,90 TL'den satışa çıktı. İşte Tarım Kredi indirim kataloğunun tamamı

        Giriş: 07.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:32
        1

        Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri başladı. Birçok bölgede şubesi bulunan Tarım kredi marketlerinde özellikle mutfak ihtiyaçlarına özel indirimler müşterilere sunuluyor. İşte, 7-13 Ekim 2025 Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        2

        TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

        Tavuk Bonfile Çeşitleri - 199,90 TL

        Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - 219 TL

        Tarsüt Krem Peyniri - 52,50 TL

        Balık ve Kuzuoğlu Somon Dilim - 229 TL

        Ülker Teremyağ - 39 TL

        Saklı Dem Siyah Çay - 179,90 TL

        Anadolu Un - 109 TL

        Tereyağı Tuzsuz - 364,50 TL

        Natürel Birinci Zeytinyağı - 229 TL

        3
        4
        5
        6
        7
