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        Bayram indirimi! İşte Tarım Kredi Market 22 Mart - 4 Nisan indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Market, 22 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Şekerleme ve bayram ikramlıklarından, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. Bayrama özel kampanyalarla gündeme gelen indirim kataloğunu haberimizde derledik. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:50
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        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 22 Mart - 4 Nisan indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi Marketler Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala "İyi Bayramlar" kampanyası ile yeni kataloğu paylaştı. Tarım Kredi Market kataloğunda bayram kapsamında; şekerleme ve çikolata ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek çeşitleri alıcı ile buluştu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

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        TARIM KREDİ MARKET BAYRAM KATALOĞU

        Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL

        Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

        Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

        Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

        Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL

        Şölen Madlen (250 g) : 219,90 TL

        Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

        Ender Çikolata Çeşitleri (250 g) : 119,90 TL

        Kahve Dünyası Lavi Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL

        Gofrik Mini (250 g) : 244,90 TL

        Saray Prestij Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL

        Konak Nougat Fındıklı & Susamlı (500 g) : 76,90 TL

        Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) : 79,90 TL

        Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

        Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

        Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

        Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

        Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

        Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 g) : 42,90 TL

        Tarım Kredi Dibek Kahvesi (100 g) : 49,90 TL

        Kızılay Maden Suyu (6’lı) : 31,90 TL

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        Solo Kağıt Havlu (16’lı) : 149,90 TL

        Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

        Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

        Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

        Parex Trend Klasik Oluklu Sünger (5’li) : 24,90 TL

        Parex Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

        Selpak Extra Desenli Peçete (200’lü) : 13,90 TL

        Doa Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

        Clea Islak Havlu (90’lı) : 23,90 TL

        Elit Peçete (200’lü) : 18,90 TL

        Anadolu Beyaz Sirke (2 L) (2’li Alımlarda) : 36,50 TL

        Tarım Kredi Karbonat (100 g) : 36,50 TL

        Elit Çamaşır Suyu (2500 ML) : 36,90 TL

        Elit Cam Temizleyici (1000 ML) : 29,90 TL

        Flowpack Streç Film (150 Metre) : 82,90 TL

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        Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

        Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

        Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

        5

        Tayaş Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee) (500 g) : 72,90 TL

        Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

        Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

        6

        Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

        7

        Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

        8

        Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

        9

        Renax Deterjan (8KG) Renkli - Beyaz: 169,90 TL

        10

        Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

        Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

        11

        19 MART - 15 NİSAN KATALOĞU

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        28 MART'A KADAR DEVAM EDEN "YETİŞEN ALIR" KATALOĞU

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