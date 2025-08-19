Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ağustos ayını kapsayan özel yeni kampanyasını duyurdu. 25 Ağustos'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 25 Ağustos'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...