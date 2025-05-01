Tarım Kredi Marketlerde mayıs ayı fırsatları raflarda!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayına özel avantajlı kampanyasını duyurdu. 5 Mayıs'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 5 Mayıs'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 01.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:52
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Mayıs ayının ilk günlerinde alışveriş yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Marketleri kataloğu gündeme geldi. 5 Mayıs’a kadar geçerli olacak kampanyada, mutfak ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU
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