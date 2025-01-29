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        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak- 9 Şubat 2025 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yayında: Son gün 9 Şubat!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde ocak ve şubat ayına özel indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:14
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        Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 31 Ocak - 9 Şubat tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayımladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        TARIM KREDİ MARKET 31 0CAK - 9 ŞUBAT KATALOĞU

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