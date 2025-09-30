Tarım Kredi Market, 1-6 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta; temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...