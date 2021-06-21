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Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,92 yükseldi.

Ana gruplar itibarıyla nisanda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,69, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,85 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 21,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,72 artış gösterdi.

ALT GRUPLAR

Yıllık en fazla artış yüzde 41,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 36,54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32,68 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, nisanda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 5,85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 5,73 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,84 ile malzemeler olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,94 ile enerji ve yağlar oldu.