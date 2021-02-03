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HaberlerYaşamTarlada gezerken yanına yuvarlandı... Bankada saklıyor - Haberler
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Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor

Sinop'ta tarlasında gezerken yanı başına göktaşı düşen 64 yaşındaki Durmuş Yalçın, bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı banka kasasında muhafaza altına aldı

Tarlada gezerken yanına yuvarlandı... Bankada saklıyor - Haberler
İHA

Sinop merkezde yaşayan 64 yaşındaki Durmuş Yalçın'ın yanı başına köyündeki arazisinde dolaşırken göktaşı düştü.

İHA'nın haberine göre yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda sesle birlikte irkilen Yalçın yuvarlanan taşları eline almaya kalkışınca eli yandı.

Bunun üzerine Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı.

Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı.

Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların göktaşı olabileceğini düşündü. Yalçın, taşları bulunduğu yerden alarak evine getirdi.

ABD'de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı.

Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı kasasında koruma altına aldı.

Durmuş Yalçın yaptığı açıklamada, "Çıkan haberler sonrası arayan soran taşı görmek isteyen çok oldu. Taşlar evde dururken kötü niyetli kişilerin evime girerek hırsızlık yapacağından korktum. Bir banka kasasına koyarak muhafaza altına almak istedim” dedi.

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