Tarsus'ta çarpışan 2 TIR alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tarsus'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen diğer TIR ile çarpıştı.

ÇARPIŞAN 2 TIR ALEV ALDI Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.