Tarsuslulardan tepki: 'Gizemli ev'de kimse kaybolmadı 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye'de bir dönemin önemli olaylarından biri olan Mersin’in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ kazısı ile ilgili iddialara, mahalle sakinleri son verilmesini istiyor. İHA'da yer alan habere göre, 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı hakkında ve o dönem tüm Türkiye'yi merak ettiren olayların devamında yapılan kaynağı belli olmayan haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

EV HARABEYE DÖNDÜ 82 Evler Mahallesi 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen ikametin sokağı sessizliğini korurken, kazı ile ilgili çıkan haberlere, “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu” diyerek tepki gösterildi. 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kazı alanının yakınında bulunan bazı evlerin bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Kazı yapılan ev şu an harabeye döndü.