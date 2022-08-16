Tartışma kanlı bitti! Sokakta cinayet!

Eskişehir'de kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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