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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Tartışmada defalarca bıçaklandı - Haberler
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Tartıştığı çocuk, 20 yaşındaki genci defalarca bıçakladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 17 yaşındaki M.G., tartıştığı 20 yaşındaki Yusuf Bulgan'ı defalarca bıçaklayarak, öldürdü

SON DAKİKA: Tartışmada defalarca bıçaklandı - Haberler
İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, 20 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Olay, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M. G. (17) bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde tartıştığı Yusuf Bulgan'ı (20) defalarca bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Bulgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

M. G. ise, polis tarafından gözaltına alındı. 20 yaşında hayatını kaybeden Bulgan'ın cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Bulgan’ın cenazesi otopsi için İzmir adli tıp kurumu gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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