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        Haberler Gündem Tartıştığı komşusunun evine tüfekle ateş açtı; sokaktan geçen 3 kadını vurdu - Güncel haberler

        Tartıştığı komşusunun evine tüfekle ateş açtı; sokaktan geçen 3 kadını vurdu

        Sivas'ta çıkan tartışma sonrası balkonundan komşusunun evine pompalı tüfekle ateş açan F.Y., sokaktan geçen 3 kadını vurdu. Kadınlar hastaneye kaldırılırken, F.Y. ise olay sonrası kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:33
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        Tartıştığı komşusunun evine ateş açtı
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        Olay, saat 19.30 sıralarında Yüceyurt Mahallesi´nde meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Aynı mahallede karşılıklı 2 apartmanda yaşayan komşular F.Y. ile İ.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 7 katlı apartmanın 3´üncü katında yaşayan F.Y., evinin balkonuna çıkarak karşı apartmanda yaşayan komşusu İ.D.´nin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

        F.Y.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen 3 kadın ile İ.D.'nin oturduğu apartmanın 1'inci katında oturan komşusunun balkonuna ve odasının camına isabet etti. Ç

        evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, olay yerinden kaçan şüpheli F.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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