Hakan Bulut'un haberine göre Yusuf Özer, bankadan 300 bin lira para çekti. Ardından pikap tipi aracına binen Özer, parayı boş olan ön koltuğa koydu.

Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Yusuf Özer'in aracına sert bir cisim atıldı. Özer, ne olduğunu anlamak için aracı durdurup indiğinde taş atıldığını fark etti. Özer, taşı kimin attığını bulmak için çevreye bakarken, diğer taraftan araca yaklaşan bir kişi, para dolu çantayı alıp kaçtı. 4 kişi oldukları belirlenen ve yaya olarak kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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