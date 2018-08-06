Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 38,4 milyar liraya ulaşırken, kişi başı tasarruf miktarı 12 bin 850 lira oldu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 38 milyar 392 milyon 966 bin liraya yükseldi.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 12 bin 850 lira oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43,1'i ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk yarıda toplam 448 milyar 8 milyon 106 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısında 375 milyar 294 milyon 33 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 19,4 artmış oldu.

EN DÜŞÜK TASARRUF BAYBURT'TA

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 102 milyar 392 milyon 414 bin lirayla Ankara izledi. Söz konusu iki ilin tasarruf mevduatı toplamı 550 milyar 400 milyon 520 bin liraya ulaştı. Böylece Türkiye'nin 1 trilyon 38,4 milyar liralık tasarruf mevduatının yüzde 53'ü, İstanbul ve Ankara'da toplandı.

Tasarruf mevduatı miktarında 74,4 milyar lira ile İzmir üçüncü, 32,4 milyar lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 306 milyon 688 bin lira ile Bayburt çekti. Bayburt'u 337,3 milyon lirayla Ardahan, 448 milyon lirayla Kilis, 478,3 milyon lirayla da Hakkari izledi.

21 İLİN TASARRUFU 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ARTTI 21

Tasarruf mevduatlarının ilk yarıda 170 milyar 128 milyon 80 bin lira artmasında en büyük paya yine İstanbul sahip oldu. İstanbul'da tasarruf mevduatları bir yılda 72 milyar 714 milyon 73 bin lira artarken, 15 milyar 119 milyon 861 bin lira ile Ankara tasarruf artışında ikinci sırada yer aldı.

Tasarruf mevduatı artışında İzmir 10 milyar 812 milyon 335 bin lirayla üçüncü sırada gelirken, 6 milyar 214 milyon lirayla Antalya dördüncü ve 4 milyar 399,2 milyon lirayla Bursa beşinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Muğla, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Hatay, Gaziantep, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kayseri, Manisa, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ ve Samsun da tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artan iller olarak sıralandı.

Böylece ilk yarıda 21 ilin tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artış kaydetti.

Türkiye'nin bütün illerinde tasarruf mevduatının geçen yılın ilk yarısına kıyasla artış kaydetmesi ise dikkati çekti.

İller bazında tasarruf mevduatı rakamları, 2017 ve 2018'in ocak-haziran dönemi itibarıyla şöyle:

Şehir 2018 ilk yarı 2017 ilk yarı Artış oranı (%) ADANA 19.922.632 17.017.748 17,1 ADIYAMAN 1.929.190 1.498.316 28,8 AFYONKARAHİSAR 4.628.052 3.757.862 23,2 AĞRI 878.113 732.166 19,9 AKSARAY 3.534.953 2.881.722 22,7 AMASYA 1.805.918 1.514.041 19,3 ANKARA 102.392.414 87.272.553 17,3 ANTALYA 32.418.048 26.204.093 23,7 ARDAHAN 337.281 279.758 20,6 ARTVİN 1.149.462 988.637 16,3 AYDIN 12.355.982 10.167.289 21,5 BALIKESİR 13.633.375 11.388.601 19,7 BARTIN 1.608.359 1.416.744 13,5 BATMAN 1.831.836 1.472.243 24,4 BAYBURT 306.688 238.437 28,6 BİLECİK 1.219.829 997.823 22,2 BİNGÖL 874.464 703.683 24,3 BİTLİS 606.827 510.587 18,8 BOLU 2.321.906 1.933.618 20,1 BURDUR 2.258.175 1.884.637 19,8 BURSA 31.664.550 27.265.303 16,1 ÇANAKKALE 5.206.044 4.327.357 20,3 ÇANKIRI 1.040.870 851.089 22,3 ÇORUM 3.346.545 2.775.706 20,6 DENİZLİ 11.495.411 9.669.758 18,9 DİYARBAKIR 5.184.486 4.277.090 21,2 DÜZCE 1.980.682 1.571.703 26,0 EDİRNE 4.571.047 3.768.156 21,3 ELAZIĞ 3.519.329 2.882.298 22,1 ERZİNCAN 1.837.561 1.471.283 24,9 ERZURUM 2.324.290 1.981.130 17,3 ESKİŞEHİR 9.468.978 7.921.080 19,5 GAZİANTEP 10.007.117 7.715.593 29,7 GİRESUN 3.367.069 2.780.221 21,1 GÜMÜŞHANE 768.208 601.746 27,7 HAKKARİ 478.287 383.162 24,8 HATAY 12.972.629 10.500.577 23,5 IĞDIR 843.843 663.485 27,2 ISPARTA 4.365.293 3.598.029 21,3 İSTANBUL 448.008.106 375.294.033 19,4 İZMİR 74.446.704 63.634.369 17,0 KAHRAMANMARAŞ 4.409.561 3.584.119 23,0 KARABÜK 1.838.305 1.473.310 24,8 KARAMAN 1.936.270 1.570.118 23,3 KARS 980.844 819.256 19,7 KASTAMONU 2.276.643 1.901.626 19,7 KAYSERİ 11.089.500 9.324.590 18,9 KIRIKKALE 1.460.820 1.211.077 20,6 KIRKLARELİ 3.978.498 3.350.560 18,7 KIRŞEHİR 2.081.083 1.682.763 23,7 KİLİS 448.029 343.097 30,6 KOCAELİ 16.663.786 13.715.654 21,5 KONYA 14.379.420 11.835.022 21,5 KÜTAHYA 3.228.966 2.622.370 23,1 MALATYA 4.628.542 3.846.907 20,3 MANİSA 10.000.656 8.260.396 21,1 MARDİN 2.058.801 1.534.719 34,1 MERSİN 16.571.734 13.815.550 19,9 MUĞLA 17.820.526 14.413.273 23,6 MUŞ 620.334 475.079 30,6 NEVŞEHİR 2.851.031 2.274.798 25,3 NİĞDE 1.777.674 1.478.479 20,2 ORDU 4.412.055 3.703.446 19,1 OSMANİYE 1.905.615 1.600.660 19,1 RİZE 2.369.450 1.945.620 21,8 SAKARYA 6.182.358 5.418.388 14,1 SAMSUN 8.828.846 7.456.678 18,4 SİİRT 786.087 656.480 19,7 SİNOP 1.565.091 1.271.632 23,1 SİVAS 4.374.315 3.625.661 20,6 ŞANLIURFA 3.729.749 2.846.705 31,0 ŞIRNAK 864.894 708.719 22,0 TEKİRDAĞ 8.858.942 7.479.169 18,4 TOKAT 2.411.821 1.998.439 20,7 TRABZON 8.528.415 7.027.510 21,4 TUNCELİ 1.077.005 864.288 24,6 UŞAK 4.260.948 3.505.819 21,5 VAN 2.434.151 2.014.973 20,8 YALOVA 2.984.372 2.431.128 22,8 YOZGAT 2.638.135 2.119.526 24,5 ZONGULDAK 6.169.141 5.263.556 17,2 TOPLAM 1.038.392.966 868.264.886 19,6

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ