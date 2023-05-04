"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekilde,

"Taşeron meselesine ilişkin de “Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT’lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu işte önce kamudaki, KİT’lerdeki taşeronları planladık. Diğerlerini çalışırken bu dosya önümüzde kaldı. Şimdi meclisin önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz ama önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmamızın büyük bir kısmını tamamladık. Diğerlerini de tamamlayacağız inşallah seçimden sonra. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum. Çözeceğimiz konulardan birisi bu."