Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi üreticilere anlatıldı

AA

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Şallı, ilçede kurulan Sarımsak Pazarı'nı ziyaret ederek, üreticilere TSTS hakkında bilgi verdi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, ziyaretin ardından AA muhabirine, yaptığı açıklamada, TSTS ile Taşköprü sarımsağının marka değerinin korunarak, tüketicinin satın aldığı ürünün tüm aşamalarına hakim olacağını ve üreticinin hak ettiği kazancı sağlayacağını ifade etti.

Partal, sarımsak dikimi başlamadan üreticilerin sisteme dahil olmaya davet edildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, "Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın marka değerini korumak ve diğer ilçelerde Taşköprü sarımsağı adı altında sarımsak satan kişilerin önüne geçmek istiyoruz. Her zaman çiftçinin yanında olmak istiyoruz." dedi.