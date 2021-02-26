Tatar, Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının yeri ve zamanının açıklanmasını memnuniyetle karşıladı

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Tatar, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin, 5+BM gayriresmi toplantısının tarih, yer ve amacını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gerçekçi bir zeminde uzlaşı mümkündür. Türkiye'nin destek verdiği iki devletin egemen eşitliği ve iş birliğine dayalı yeni vizyonumuzu muhataplarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs meselesinin çözümü çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan gayriresmi beşli konferansın tarihini ve yerini resmen duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

BM, 27-29 Nisan'da, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi 5+1 toplantı düzenleneceğini açıklamıştı.