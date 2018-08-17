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Tatil mağduru hastaların hesabını kim verecek?
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Poliklinikler kapalı hastalar mağdur

Uzun bayram tatili hem hastaları hem de nöbetçi sağlık çalışanlarını sıkıntıya sokuyor. Poliklinikler çalışmayınca nöbetçi ekip yatan hastalara yetişemiyor. Hasta yatış ve taburcu işlemleri de gerçekleştirilemeyince sorunlar bitmek bilmiyor. Çözüm isteyen sağlık çalışanları, “Tatillerin uzatılması sağlık kurumları için uygun değildir. İlle uzatılması gerekiyorsa hastanelerin poliklinik, servis, görüntüleme ve laboratuar birimlerinin tam kapasite olmasa bile çalışır durumda tutulması ve acil servis yoğunluğunun azaltılması gerekir” diyor

17.08.2018 - 10:59 | Güncelleme:

Bayram tatilinin 10 güne uzatılması kamu çalışanlarında memnuniyet yaratıp yurt içi turizm sektörünün hareketlenmesine katkı sağlayacak olsa da çoğu kişinin aklına gelmeyen sıkıntılara neden olabiliyor. Bu durumun özellikle sağlık kurumlarında ciddi ve geri dönüşü olmayan problemlere yol açtığı belirtiliyor. Devlet hastanelerinde çalışan bir grup doktor ve hemşire bu tür uzun tatillerde yeterli sağlık hizmeti alamayan ve tedavileri geciken hastalar adına, görev yaptıkları hastanelerin uzun tatillerin dışında tutulmasını istiyor.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Resmi tatillerde devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri verilmiyor. Bunun yanında toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, verem savaş birimleri, halk sağlığı laboratuvarları gibi gündüz açık olan birinci basamak sağlık kuruluşları da kapalı oluyor. Durum üniversite hastanelerinde de farklı değil” diyor.  İkizceli’ye göre sıkıntı tam bu noktada başlıyor. Ülke genelinde tüm acil servisler 7/24 hizmet verse de bayramlarda bu servisler de tam kapasite ile çalışmadığı için nöbetçi sağlık personeli ihtiyaca hiçbir şekilde yanıt veremiyor. Bu birimlerin amacının acil tedavi gerektiren ve hayatı tehdit edici durumlar olduğunun unutulmaması gerekiyor.

 ACİL OLMAYAN HASTALARIN BAŞVURACAKLARI KURUM YOK

Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bayram tatili boyunca acil olmayan hastaların başvurabileceği bir devlet kurumu olmadığını söylüyor ve “İlacı biten hastalar, kronik şikayeti olanlar, kontrole gelmesi gerekenler, tetkik edilenler, tedavileri düzenlenme aşamasında olanlar, hayati tehlike oluşturmayan basit şikayetleri bulunanlar, tetkik ve tedavileri için özel uzmanlık dalı hekimlerine ihtiyaç duyanlar uzun tatil dönemlerinde bu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Geçmiş yıllarda yaptığımız bir çalışma 2 uzun bayram tatilinde acil servislere gelen hasta sayısında aynı dönemin bir ay öncesiyle karşılaştırıldığında yüzde 32’lik bir artış olmasına rağmen hasta yatış oranında artış olmayıp minimal bir azalma olduğunu gösteriyor. Bayramlarda artan trafik kazaları, çocuklarda düşmeler, kurban bayramında sık karşılaşılan kesi vakaları, ramazan bayramında şeker komaları ve kalp krizi gibi acil durumlarda belirgin artış olduğunu da yaptığımız araştırmada göstermiştik” diyor. Sağlık hizmetlerinin vatandaşa kesintisiz verilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İkizceli, “Tatillerin uzatılması sağlık kurumları için uygun değildir.  İlle de uzatılması gerekiyorsa hastanelerin poliklinik, servis, görüntüleme ve laboratuar birimlerinin tam kapasite olmasa bile çalışır durumda tutulması ve acil servis yoğunluğunun azaltılması gereklidir” diyor.

UZUN TATİLLERDE BU SIKINTILARA DİKKAT!

 *Poliklinikler çalışmadığı için acil poliklinikler çok yoğun oluyor.

*Nöbetçi ekip yatan hastalara yeterli olamıyor.

*Tatil döneminde sürekli yatış yapılması gerekmesine rağmen yeterli hasta taburcu edilemediği için yatışlarda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilemiyor.

*Tatil döneminde acil olmayan laboratuar ve görüntüleme birimlerinin çalışmaması hastaların tetkik sürelerinin uzamasına ve tedavilerinin gecikmesine neden oluyor.

*Devlet hastanelerinin tatilde olması nedeniyle özel hastaneler resmi bayram tatili dışında tam kadro çalıştığı için (Özel hastane görevlileri 10 gün yerine 4 -5 gün tatil yapıyorlar) hastalar özel hastanelerden paralı hizmet almak zorunda kalıyorlar.

 

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